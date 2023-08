Need kaheksa tegurit tõstavad oluliselt vähiriski

Osa puhkudel on pärilikkusest juhitud geneetiline defekt paratamatult vähini viiv, vahendavad MSN Uudised. Keskkondlikud faktorid ja elustiilivalikud toimivad aga tihtipeale kas halva geneetika avaldumist soodustades või pärssides. Kuid isegi hea geneetilise baasi puhul tekitavad halvad elustiilivalikud vähi haigestumiseni viivaid kahjustusi rakutasandil. Toome teieni suurimad vähi teket juhtivad tegurid ja tegevused.

Suhkru tarbimine

Liigne magusate toodete tarbimine ei vii mitte ainult diabeedini, vaid kahjustab aktiivselt su rakke ning suurendab võimalust, et kehas hakkab arenema vähk.

Uued uuringud on jõudnud tulemusteni, et vähirakud tarbivad ja kasutavad oma elujõu tagamiseks ülimalt aktiivselt suhkrut, mis on neile justkui kütus, mille najal toimub vähi areng.