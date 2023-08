ŠOKEERIV ⟩ Loe, mis juhtus naisega, kes võttis viljatuse raviks toidulisandeid

Ayurveda ravimid on endiselt populaarsed nii Indias kui ka teistes riikides, nagu näiteks Kanada ja Ameerika Ühendriigid. Siiski soovitavad eksperdid pigem taimseid ravimeid ja toidulisandeid, mis on oluliselt vähem reguleeritud kui tavalised meditsiini alternatiivtooted. See suurendab ohtu, et ohtlikud koostisosad satuvad üha enam tarneahelasse. Eriti tundub püsivaks saasteaineks olevat plii. 2008. aasta uuring leidis, et umbes 20 protsenti USA-s asuvates Ayurveda tablettidest, mis osteti veebist, sisaldas pliid, elavhõbedat või arseeni. Mõnel juhul võib plii olla neisse ravimitesse tahtlikult lisatud nende väidetava tervendava võime tõttu.