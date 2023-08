JÄRELVAADATAV ⟩ Arvamusfestivalil otsitakse lahendusi Eesti tervishoiu parandamiseks

Tervise tulevikuala kava 12. augustil:

Laste hambaravi eest tasub kuni 19. eluaastani Tervisekassa, ent täiskasvanuikka jõudes tuleb see kulu endal kanda. Hambaravihüvitist on võimalik küll saada, ent umbes 42% täiskasvanutest lükkab hambaarsti visiiti edasi just rahapuuduse. Õigeaegselt teostamata hambaravi tagajärjeks pole mitte pelgalt hambutu naeratus ja hilisem suur raviarve, vaid ka mured üldtervisega. Harvad pole ka häbist või sotsiaalsest tõrjutusest tingitud vaimse tervise mured, probleemid töö leidmisel või suhete loomisel. Kuidas on juhtunud nii, et suu on kehast eraldunud ning selle ravimine on suurima omaosalusega tervishoiuteenus? Paneelis vahetame mõtteid suu- ja üldtervise seosest, otsime lahendusi ja pakume otsustajatele praktilist nõu.