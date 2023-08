Covid-19 toob kaasa veel ühe ebatavalise sümptomi

Leedsi ülikooli teadusartikkel ajakirjas The Lancet keskendub 33-aastase mehe juhtumile, kellel tekkis akrotsüanoos – venoosne vere kogunemine jalgades.

«Seda kogevad patsiendid ei pruugi olla teadlikud, et see võib olla pikaajalise Covidi ja düsautonoomia sümptom, ning tunda muret selle pärast, mida nad näevad. Samamoodi ei pruugi arstid olla teadlikud seosest akrotsüanoosi ja pikaajalise Covidi vahel.

Peame tagama, et pikaajalise Covidi korral ollakse düsautonoomiast rohkem teadlikud, et arstidel oleks vahendid patsientide asjakohaseks aitamiseks,» nentis teadlane.

Varem on akrotsüanoosi täheldatud lastel, kellel on autonoomse närvisüsteemi düsfunktsioon (düsautonoomia), mis on viirusejärgsete sündroomide sagedane näht.