Uus koroonatüvi Eris vallutab maailma: need on sümptomid

USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuse viimaste andmete kohaselt moodustas EG.5 augusti esimesel nädalal riigis kõige suurema osa Covid-19 nakkustest, võrreldes kõigi teiste variantidega.

Erise levik on tõusuteel üle maailma. Siiani on EG.5-st teatatud 51 riigis. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on Erise genoomi peamiselt tuvastatud Hiinas, USA-s, Lõuna-Koreas, Jaapanis ja Kanadas.

9. augustil otsustas WHO klassifitseerida EG.5 «huvipakkuvaks variandiks».

Uus alamvariant, millele eksperdid panid sotsiaalmeedias hüüdnimeks Eris, hakkas USA-s ringlema selle aasta kevadel. Eelmisel kuul möödus EG.5 kiiresti seni enim levinud omikroni XBB alamvariantidest.

Kahenädalase perioodi jooksul, mis lõppes 5. augustil, moodustas Eris hinnanguliselt 17,3 protsenti uutest kinnitatud Covid-19 juhtudest USA-s, võrreldes sellele eelnenud kaks nädalat varasema 12-protsendise osakaaluga.

Mis on EG.5 ehk Eris?

EG.5 on viiruse omikronilise XBB alamliini (täpsemalt XBB.1.9.2) järeltulija, kuid WHO riskianalüüsi aruande kohaselt on selle ogavalgus lisamutatsioon.

WHO andmetel on EG.5-l võrreldes teiste variantidega suurem võimekus põgeneda immuunsüsteemi eest. «EG.5 võib põhjustada juhtumite esinemissageduse tõusu ja muutuda domineerivaks mõnes riigis või isegi kogu maailmas,» seisab WHO raportis.

WHO peab EG.5-st tulenevat ohtu rahvatervisele madalaks ja sarnaseks XBB.1.16, praegu maailmas enim levinud koroonatüve, ja muude huvipakkuvate variantidega.

Millised on sümptomid?

NBC News teatas, et EG.5 levinumate sümptomite kohta pole veel piisavalt kliinilisi andmeid.

«EG.5 sümptomites pole praegu mingeid muutusi,» ütleb dr Andrew Pekosz, Johns Hopkinsi ülikooli viroloog. EG.5 sümptomid sarnanevad tavapäraste omikroni sümptomitega. Need hõlmavad:

Köha

Käre kurk

Nohu

Aevastamine

Väsimus

Peavalu

Lihasvalud

Muutunud lõhnataju

«Kui nakkus levib kopsudesse, võib see areneda tõsisemateks hingamisraskusteks,» ütleb Pekosz.

Teatud inimrühmadel on suurem risk raske haiguse või tüsistuste tekkeks, sealhulgas üle 65-aastastel ja nendel, kellel on immuunpuudulikkus või muud kroonilised haigused.

Pekosz ütleb, et kõik Covid-19 testid – sealhulgas käsimüügis olevad kiirtestid – peaksid tuvastama EG.5.