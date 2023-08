Tunnete, et ei suuda keskenduda? Võimalik, et teil on ajust puudu need vidinad

Kuigi ülesande täitmine teiste segajate kõrval võib tunduda nagu tahtejõu lahing, on teadlased avastanud, kuidas võib aju hoida sind õigel teel hoida.

Esimest korda on Pennsylvaania ülikooli Perelmani meditsiinikooli neuroteadlased avastanud, et meie ajude eesotsas paiknevad «visuaalse liikumise» neuronid, mis aitavad kaasa vajaliku ülesande täitmisele. Eriti mängivad nad suurt rolli siis, kui meie ümber on segavad faktorid.

«Meie uuringud viitavad sellele, et kõikidel ajudel on oskus keskenduda rahuldustpakkuvale ülesandele ja filtreerida välja segavaid tegureid, kuid mõned oskavad seda teha paremini kui teised,» sõnab Penni Meditsiinikooli neurokirurgia professor Bijan Pesaran. Kuna ajutegevus töötleb stiimuleid erinevalt, otsivad teadlased seoseid ebaõnnestumiste ja psühhiaatriliste häirete vahel, sealhulgas tähelepanuhäire, skisofreenia ja obsessiiv-kompulsiivne häire.

Loomamudelite kaudu on tehtud kindlaks, et aju otsmikus osas, mis on aju juhtivaks piirkonnaks ja vastutab motivatsiooni eest, on organismil sinna vallandunud neuronite kogum aidates meil keskenduda põhiülesandele ja blokeerida teisi segavaid stiimuleid.

See koordineeritud piirkond on võtmemehhanismiks inimestele ja suurtele imetajatele võimaldades neil häälestada müra keskel oluliste ülesannete täitmiseks.

See tähendab, et tähelepanu hajumine on seotud visuaal-liikumisneuronite võrgustikus asuvate osakestega, mis toimivad niiöelda liiklusjuhtidena erinevate visuaalsete stiimulite töötlemiseks. Uuringu esimese autori Agrita Dubey sõnul on mõnel inimesel sinna piirkonda sattunud vähem neuroneid, mille tõttu on keskendumine pingutust nõudvam, kuid seda on võimalik parandada, eriti tähelepanu puudulikkusega inimestel.