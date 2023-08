AVASTUS ⟩ Levinud vürts aitab kaotada keharasva

Kardemon on populaarne vürts, millel on soe taimne maitse ja aroom. Kardemoniseemnete tarbimine suurendas hiirte energiakulu ja vähendas rasvamassi, nähtus Texas A&M põllumajandus- ja bioteaduste kolledži uuringus.

«Leidsime, et see vürts võib põletada kaloreid ja säilitada kehakaalu, suurendades samal ajal söögiisu ja toidutarbimist,» ütles toiduteaduste professor Luis Cisneros-Zevallos.

Cisneros-Zevallos lisas, et teised seotud uuringud on näidanud, et kardemonil on põletikuvastased omadused. Tema uuringute kohaselt võib kardemon vähendada kehas kerget põletikku, millest võib kujuneda krooniline põletik, millega omakorda kaasnevad erinevad haigused.