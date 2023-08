Koroonavastasesse lahingusse tuuakse uus relv – siRNA

«Meie uuringud näitavad, et siRNA-ravi võib olla suunatud viirusele võtmepiirkondades, mis viiruse arenedes ei muutu, mis tähendab, et see toimib kõigi praeguste probleemsete variantide puhul. Kõige tähtsam on see, et me näeme ette, et see toimib ka tulevaste SARS-i koroonaviiruste puhul,» ütleb Ahlenstiel pressiteates.