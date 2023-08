Abordikeeld on ohtu pannud nii sündivate laste kui ka emade tervise

Hiljutine seadusandlus, mis on hetkel õiguslike vaidluste tõttu peatatud, pakub kuue nädala pikkust abordikeeldu, erandolukordadeks on vägistamine ja inimkaubandus. Teiste riikide kogemused sarnaste seaduste rakendamisel näitavad, et need erandid ei pruugi naiste tervist piisavalt kaitsta.

Alabbama ja Mississippi, kus on rakendatud rangemad abordikeelud pärast Ülemkohtu otsust Roe vs Wade'i kohta, pole alates 2022. aasta juulist teatatud ühestki abordist. Näiteks on Texases 13 raseduse komplikatsioonidega naist kaevanud meditsiininõukogu kohtusse abordi keelamise tõttu. Need on juhtumid rõhutamaks piiravate abordiseaduste võimalikke tagajärgi patsientide tervisele ja heaolule. Kui nii edasi jätkub, võivad aborti soovivad naised veelgi äärmuslikumaks minna.

Kuigi Florida pakutav seadusandluse näeb ette, et vägistamine ja inimkaubandus on erandolukorrad, mille puhul on abort õigustatud, on tegelikkus see, et paljud ohvrid on ka siis jäänud ilma abita. Nimelt on vajalik esitada sellises olukorras vajalik dokumentatsioon koos tõestusega ning otsuse vastu võtmiseks võib aega kuluda mitu nädalat. Ilmselt on see põhjuseks, miks kaks kolmandikku seksuaalrünnaku ohvritest ei teavita kuriteost, sest neil puuduvad piisavad tõendid juhtunu kohta või on otsuse langetamisel juba hilja. See tekitab küsimusi nende erandite praktilisuse ja tõhususe kohta.