Emakakaelavähi sõeluuringule kutsututel on nüüd võimalus teha kodutest

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse ravikindlustatud ja ravikindlustamata naisi vanuses 30-65 eluaastat iga viie aasta järel. Sel aastal on emakakaelavähi sõeluuringul oodatud osalema naised sünniaastaga 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993.

Nagu aastal 2022, nii ka tänavu, saavad emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kes ei ole veel sõeluuringus osalenud, võimaluse valida, kas teha sõeluuring kliinikus või kodus. Tasuta kodutestimise komplekti saab tellida veebipõhisest tellimiskeskkonnast aadressilt hpv.synlab.ee ja tasuta saata proovi laborisse analüüsimisele.

Alates septembrist avaneb Valga, Viljandi, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonnas võimalus saada tasuta kodutest ka apteegist. Projektis osaleb nendes maakondades 90 apteeki, kaasatud on Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek.

Kodus võetud proove saab laborisse saata kuni käesoleva aasta lõpuni. Uuringu tulemuse kohta saadetakse kodutesti teinud naistele personaalne teavitus, samuti on tulemust võimalik vaadata patsiendiportaalist. Juhul, kui kodutesti proovist leitakse kõrge riski HPV tüved ehk uuringu tulemus on positiivne, siis tuleb minna lisauuringule sõeluuringut teostavasse tervishoiuasutusse. Positiivne HPV uuringu tulemus ei tähenda vähidiagnoosi, vaid seda, et on vaja teha lisauuring leiu täpsustamiseks. Kõik vajalikud uuringud on tasuta, ka ravikindlustuse puudumisel.

Kodutesti kasutamine on mugav ja valutu. Koos kodutestiga saadetakse detailne proovivõtujuhend, mida järgides on ise proovi võtmine lihtne. Kodus ise võetud ja tervishoiutöötaja võetud proovid on HPV määramiseks sama usaldusväärsed.