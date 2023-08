UURING ⟩ Vähisurma riski kergitab seni suhteliselt ohutuks peetud tegur

Samuti juhivad nad tähelepanu sellele, et viimastel aastatel palgatud töötajate surmajuhtumite eraldi analüüs näitas, et neeldunud Gy ühiku kohta on vähkkasvaja tõttu suremise risk veelgi suurem. See tähendab, et kogu kohordis täheldatud suurenenud risk ei olnud tingitud inimestest, kes palgati tuumatööstusse selle algusaastatel.