Teadlased avastasid salarelva koroona vastu

HLA perekonnas on mitu HLA molekulide klassi ja iga klassi võib leida teatud tüüpi rakkudelt. Näiteks HLA I klassi molekule leidub peaaegu kõigi tuumaga rakkude pinnal; II klass on muuhulgas B-lümfotsüütidel, dendriitrakkudel, makrofaagidel, monotsüütidel ja harknäärme epiteelirakkudel.

Varasemad uuringud on näidanud, et SARS-CoV-2 infektsioon pärsib automaatselt klassikalisi HLA-valke, et takistada immuunsüsteemil nakatunud rakke ära tundmast. Kuid on jäänud ebaselgeks, kas SARS-CoV-2 mõjutab kõiki HLA klasse. Näiteks ei pärsi viirus HLA I klassi molekulide alamhulga HLA-E toimimist samavõrd kui enamiku HLA molekulide oma, mis viitab võimalikule varjatud immuunvastusele SARS-CoV-2 vastu.

HLA-E esineb looduslikel tapjarakkudel ja CD8+ T-rakkudel. Oxfordi meeskond tundis huvi populatsiooni vastu, mida tuntakse HLA-E-ga piiratud CD8+ T-rakkudena – see on raevukas T-rakkude armee, mis on potentsiaalselt võimeline SARS-CoV-2-ga nakatunud rakke hävitama. Just nende T-rakkude aktiivsus võib selgitada, miks mõnele inimesele on koroona nagu hane selga vesi.