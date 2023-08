Argine tegevus võib muuta ebasoovitavalt silmade kuju

Müoopia või lühinägelikkusega inimestel ei suuda silm seda kohanemisprotsessi peatada ja «silm kasvab jätkuvalt», suurendades selle läätse ja silma tagaosas asuva valgustundliku võrkkesta vahelist kaugust, selgitas Ghorbani Mojarrad. Ta lisas, et pidev lähedale vaatamine, sealhulgas töö ekraanide taga, on tegur, mis võib seda kahjulikku muutust juhtida.

Kui keskendume millelegi vahetus läheduses, tõmbuvad kokku silma ripslihased, mis reguleerivad läätse kuju, andes sellele sfäärilisema kuju, et teravustada kujutis võrkkestal. Oletatakse, et ripslihaste liigne kasutamine võib viia nende paksenemiseni, mis vähendab silma võimet lõdvestada läätse, nii et see saaks tagasi lameda kuju.