HEA ELU TEEJUHT ⟩ Olude sunnil lasteta

Paljudele naistele ja meestele on lastetus valus teema. Maailmas on 80 miljonit paari, kes lapsi ei saa. Paljud näevad enda ravimisega ränka vaeva ja maksavad viljatus­kliinikutele hiigelsummasid, paljud neist kogevadki lõpuks katseklaasibeebi õnne, paljudele aga saab osaks traagiline pettumus. Nemad saavad osatamisest «kui sa pole kolme last sünnitanud, siis ära tule siin sõna võtma» kõige valusamini pihta. Ülekohtuselt mõjuvad ka näägutamised «kes su eest siis hoolitseb, kui sa vanaks jääd» või «meie rahvus sureb sinu pärast välja».