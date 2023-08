Koroona eest aitab kaitsta levinud tegur

Nohu tekitava koroonaviirusega oli kokku puutunud 83 protsenti uuritavatest. Ilmnes, et nende immuunsüsteemi T-rakud reageerisid SARS-CoV-2-le. See vihjab sellele, et geneetiliselt sarnaste ohutumate koroonaviirustega kokku puutunutel on immuunsus, mis võib aidata neid kaitsta SARS-CoV-2 nakkuste eest, ütles Bobby Brooke Herrera, Rutgersi terviseinstituudi meditsiinikooli abiprofessor ja uuringu juhtivautor.