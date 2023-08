REKLAAMITRIKK ⟩ Loe, milline on sinise valguse prillide tegelik mõju

Uute uuringute järgi on selgunud, et sinist valgust blokeerivad prillid ei vasta optometristide esitatud nõuetele. Nad hoiatavad, et tarbijad kaaluksid nende asemel tavaliste prillide kasutamist.

Järeldustele jõudmiseks põhinevad Melbourne'i ülikooli teadlased koos Monashi ja Londoni ülikooli kolleegidega 17 avaldatud uuringule, mis on läbi viidud kuues erinevas riigis. Valimikku kuuluvad 156 osalejat ning uuring kestis kokku viis nädalat.

Teadlased leidsid, et praeguste uuringute põhjal ei saa nad midagi kindlat öelda sinise valguse prillide kasulikkuse kohta silmade tervisele, unekvaliteedile ja nägemisvõimele. Reklaamis esitatakse mitmeid väiteid prillide eeliste kohta ning patsientidele määratakse neid nende väidetava tõhususe alusel, kuid isegi paljude tarbijate sõnul ei vasta toode nõuetele.

«Lähtudes meie praegustest parimatest kättesaadavatest tõenditest, näitavad meie ülevaate tulemused, et nende väidete tõendusmaterjal on ebaselge ja ebakindel,» sõnab uuringu juhtivautor Laura Downie. «Meie leiud ei toeta sinist valgust blokeerivate läätsede väljakirjutamist. Need tulemused on olulised silmaarstide, patsientide, teadlaste ja laiema kogukonna jaoks.»

Downie ja tema meeskond juhivad tähelepanu sellele, et isegi pärast sellist põhjalikku ülevaadet oleks vaja suuremat uuringut, et saada väärtuslikumaid andmeid sinise valguse prillide kasutamise kohta. Üheks probleemiks, mida nad märgivad, on see, et ühelgi teostatud uuringul ei ole olnud piisavalt pikk järelkontrolli periood. See oleks teadlaste jaoks kasulik, et teha järeldusi prillide pikaajalise kasutamise kohta.

Kliinilised uuringud nõuavad, et uurida ka sinise valguse prillide järelkontrolli perioodi, et teha kindlaks, kuidas mõjutavad sinist valgust blokeerivad prillid nägemisvõimet, und ja silmade tervist. Täpsustamata on ka see, kuidas erinevad tõhusus- ja ohutustulemused läätsede kasutamisest.