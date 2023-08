AVASTUS ⟩ Koroona võib põhjustada ootamatu probleemi, mis püsib terve aasta

Väikese uuringu kohaselt võib raske Covid-19 põhjustada pikaajalisi muutusi kaasasündinud immuunsüsteemis, mis on esimene kaitseliin patogeenide vastu. Need muutused võivad aidata selgitada, miks haigus võib kahjustada erinevaid organeid ja miks osal pika Covidiga inimestest on kogu kehas kõrge põletikutase, vahendab Medical Xpress.