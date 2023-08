ETTEVAATUST ⟩ See kodusisustusse kuuluv objekt toob lastele kaasa suuri vigastusi

Uuring, mis põhineb Ameerika Ühendriikide Tarbijakaitse andmetel, näitab, et igal aastal ravitakse umbes 2300 lapse peavigastust, mis on seotud laeventilaatoritega. Tegelik vigastuste arv on tõenäoliselt suurem, kuna paljud juhtumid jäävad teatamata. Vigastused ulatuvad lõikehaavadest ajukahjustusteni ja koljuluumurdudeni.

Tähelepanuta jäetud oht

Uuringu autor ja epidemioloog Holly Hughes Garza selgitab, et uuringu keskpunktiks on lapsed, kes oma vigastuste tõttu on pöördunud erakorralise abi osakonda. Selle tõttu on vigastatud laste arv tõenäoliselt palju suurem. Doktor Garza rõhutab teadlikkuse ja ennetamise vajadust, kuna isegi näiliselt nii tühised objektid võivad põhjustada tõsiseid peavigastusi.

Vigastuste iseloom

Kõige sagedamini esinenud vigastused laeventilaatoritega kokkupuute tagajärjel on lõikehaavad, kuid andmete kohaselt tuleb ette ka palju ajukahjustusi ja koljuluumurde. Erakorralise meditsiini arst doktor Sarah Combs Washingtoni Riiklikust Lastehaiglast selgitab, et kuigi need vigastused võivad tunduda olevat haruldased, esineb neid siiski tihedamini, kui me seda arvata oskaksime ning on väga tõsised, eriti arvestades laeventilaatorite kiirust ja jõudu, millega see lapse pead tabab. Doktor Combs hoiatab, et rasketest metallidest või valmistatud lambid võivad olla eriti ohtlikud.

Kõige ohustatumad vanuserühmad

Laeventilaatoritest põhjustatud peavigastused esinevad kõige sagedamini kahe vanuserühma puhul – alla ühe aasta vanused lapsed ja nelja aastased lapsed. Imikute puhul on laeventilaatori vigastused tekkinud lapse tõstmise või neid õhku viskamise käigus. Lapsevanemate sõnul, kelle lastega on niiviisi juhtunud, sõltub kõik sellest, kuidas on mööbel toas paigutatud. Näiteks tekib tõenäolisemalt õnnetus siis, kui kodus on lastele mõeldud narivoodi, mis ulatub lae alla.

Ennetamine ja teadlikkus

Selliste vigastuste ära hoidmiseks rõhutavad doktor Garza ja Combs teadlikkust ja ennetavate meetmete tähtsust. Näiteks soovitab doktor Combs lapsevanematel hinnata toa ja mööbli paigutust ning arvestada laeventilaatoritest tuleneva võimalike ohtudega, mis hõlmab voodite ja mööbli asukoha hindamist laeventilaatorite suhtes. Lisaks peaksid puhkemajade omanikkudest lapsevanemad olema eriti ettevaatlikud, kuna võõras keskkond võib põhjustada peavigastustele täiendavaid riske.