Inimesed unustavad tihti just seda kehaosa pesta

2012. aastal tehtud uuring näitas, et nabas levib keskmiselt 67 erinevat tüüpi baktereid. Kuna nabal on väikesed lõhed, kuhu koguneb mustust, on see bakteritele hea koht, kus paljuneda. Seetõttu tuleks naba puhastada vähemalt korra nädalas, kirjutab Healthline. Naba puhastamine sõltub ka sellest, kas naba on väljapoole kasvanud või sissepoole kasvanud.