Selgus soolevähi tekke oluline põhjus

Salki instituudi ja California ülikooli teadlased on nüüd avastanud, kuidas rasvarikkad dieedid võivad muuta soolestikubakterite kooslust ja ühes sellega seedimise käigus eritatavaid sapphappeid, mida need bakterid mõjutavad, soodustades hiirtel kolorektaalse vähi teket.

Ajakirjas Cell Reports avaldatud uuringus tuvastas töörühm, et kõrge rasvasisaldusega dieedil olevatel hiirtel suureneb spetsiifiliste soolebakterite osakaal. Need soolestikubakterid muutsid sapphapete koostist viisil, mis põhjustas põletikku ja mõjutas soolestiku tüvirakkude uuenemise kiirust.

Teadlased avastasid, et kuigi rasvarikka toiduga toidetud hiirtel oli soolestikus rohkem sapphappeid, oli see vähem mitmekesine: rohkem esines soolestikubakterite muudetud sapphappeid. Samuti ilmnes, et need modifitseeritud sapphapped mõjutasid tüvirakkude vohamist soolestikus. Kui need rakud ei uuene sageli, võivad hakata kuhjuma mutatsioonid, mis on oluliseks tõukeks sageli nendest tüvirakkudest tekkivate vähkkasvajate arengu soodustamisel.