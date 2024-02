Rasvumise tegelikud põhjused on paljastatud

Kui kehamassi indeks on 25 ja 29,9 vahel, siis nimetatakse seda ülekaalulisuseks ehk eelrasvumiseks. Kui aga 30 või üle selle, siis rasvumiseks, vahendab Tervise Arengu Instituut.

Värsked teadusuuringud on šokeerivalt avastanud, kuidas ülekaal mõjutab rakke sügavamal tasemel kui kunagi varem. See uus läbimurre paneb kahtluse alla meie senised arusaamad kehakaalu kohta ning avab uksed võimalustele, et võidelda rasvumise ja sellest tulenevate terviseprobleemide vastu.