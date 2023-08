Kopsuvähi sümptomid, mida tihti ignoreeritakse

Portaal Reader’s Digest loetleb sümptomeid, mida võivad inimesed pidada tähtsusetuks või segamini ajada mõne muu tõvega.

Veriköha. «Vere köhimine pole mitte kunagi hea märk. See vajab kohe arsti tähelepanu,» rõhutas Mount Sinai Icahn meditsiinikooli professor Raja Flores. Köhimisel eraldunud veri ei tähenda küll tingimata, et tegu on kopsuvähiga, kuid seda sümptomit tuleb sellegipoolest väga tõsiselt võtta.

Valu rinnus. Kui valu rinnus, ülaseljas või õlgades on hiljuti tekkinud, see ei taha ära kaduda ning seda ei saa seostada mingi traumaga, tuleb sellesse tõsiselt suhtuda. Lisanduda võib pitsitustunne ning terav valu, mis muutub hullemaks sügaval hingamisel, köhimisel või naermisel. «Valu tuntakse seal, kus asub kasvaja – kui see on rohkem külje peal, tunned valu seal, kui see on kopsu tagaosas, võib valu olla seljas,» kirjeldas Flores. Seega ka selline pidev valu ülakehas vajab arsti tähelepanu.