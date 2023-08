Enne koroonaga nakatumist tehtud toiming aitab ennetada kõhuvalu ja nõrkust

Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on alates 2020. aastast kogu maailmas kinnitatud üle 768 miljoni Covid-19 juhtumi. Nakatunud inimestest on tekkinud hinnanguliselt 20 protsendil alla 65-aastastest ja 25 protsendil üle 65-aastastest koroonaviirusnakkuse järgsed sümptomid, mida tuntakse pika Covidi nime all. Sümptomiteks võivad olla väsimus, õhupuudus, keskendumisraskused, valu rinnus ja kõhuvalu.

«Sellest on möödunud kolm aastat, kui alustasime esimest korda koostööd patsientidega, kellel on pikaajaline Covid,» ütleb Vanichkachorn. «Meil on vaja rohkem uuringuid, et saada aru, mis toimub rakutasandil. Kui suudame seda paremini mõista, toob see loodetavasti kaasa uusi ravimeetodeid pika Covidi seljatamiseks.»