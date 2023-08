KAS TÕESTI? ⟩ Tuleb välja, et vestlusrobot aitab patsiente paremini kui arst

Hiljutine uuring, mida juhtisid Brighami Kindrali kooli teadlased, on näidanud, et intelligentne vestlusrobot ChatGPT oskab aidata inimesi kliiniliste otsuste tegemisel, mille täpsus on 72 protsenti. Uuring avaldati ajakirjas Journal of Medical, kus leiti, et see mitmekeelne tehisintellekt tegutseb hästi nii esmatasandi hoolduses kui ka erakorralistes meditsiiniolukordades.

Uurimismeeskonda juhtis innovatsiooni ja kaubanduse abiesimees Marc Succi, kes hindas ChatGPT võimet niivõrd heaks, et see võiks toetada kliiniliste otsuste tegemist lausa kogu patsiendi hoolduses. Väidetavalt võib keelemudel aidata hädasolijaid alates diagnooside oletamisest kuni lõplike diagnooside ja hooldusotsuste tegemiseni, mis on võrreldav hiljuti meditsiinikooli lõpetanu tudengiga.

Uuring püüdis teha kindlaks ChatGPT potentsiaali, otsides sellelt kliinilist nõustamist ja otsustusabi. Selle jõudlust hinnati standardiseeritud kliiniliste stsenaariumide abil, stimuleerides reaalsete patsientidega kohtumisi. ChatGPT ülesandeks oli esialgse teabe põhjal soovitada mitmeid erinevaid diagnoose ning seejärel teha vastavalt lõplikule diagnoosile hooldusotsuseid.

Tulemuste põhjal näitab ChatGPT üldist täpsust umbes 72 protsenti. Kõrgeimat täpsust täheldati lõplike diagnooside tegemisel, mille protsent ulatus 77 juurde. Siiski ei saavutanud see mitmete esialgsete diagnooside tuvastamisel optimaalset tulemust, olles ainult 60 protsenti täpne. Kliiniliste otsuste osas, nagu näiteks sobivate ravimite väljakirjutamine pärast õige diagnoosi paika panemist, on ChatGPT umbes 68 protsenti täpne.