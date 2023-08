AVASTUS ⟩ Kuulmislanguse vastu võivad aidata levinud ühendid

Sisekõrva karvarakud võimendavad helisid, muutes nende pikkust. Vananedes kaotavad need rakud oma võime venida vastuseks helile, takistades selle võimendumist ja põhjustades vanusega seotud kuulmislangust. Kuna kolesterool on venimist võimaldava reaktsiooni võtmetegur ja kuna hiljuti on näidatud, et aju kolesteroolitase väheneb koos vanusega, püstitasid teadlased hüpoteesi, et kuulmislangus võib olla seotud kolesterooli kadumisega sisekõrva rakkudes. Seda hüpoteesi testiti hiirtel.