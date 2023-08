Homme avavad taas uksed vaimse tervise kohvikud

«Ootejärjekorrad spetsialistide juurde on pikad. Vaimse tervise esmaabi andja saab olla elupäästev vahelüli pakkudes abi mure sõnastamisel, esmast leevendust võimaliku vaimse tervise häire süvenemisel ning julgustust spetsialisti abini jõudmisel,» rääkis Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv.

Vaimse tervise kohvikusse on oodatud kõik inimesed, kes soovivad jagada oma vaimse tervise raskusi või on mures oma lähedase vaimse tervise pärast ning soovivad nõu küsida.

Kohvikus olevad vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, kus nad omandasid toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid. Vabatahtlikud on vaimse tervise kohvikus eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri «Olen olemas». Vaimse tervise kohvikus saab kohapeal lugeda või koju lugemiseks kaasa võtta ärevuse, depressiooni ja vaimse tervise esmaabi töövihikuid.