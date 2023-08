Kõhukinnisus? Need sooleprobleemid võivad olla Parkinsoni varased hoiatusmärgid

Arvatakse, et seedetrakti sümptomid eelnevad tserebrovaskulaarsete haiguste tekkele, nagu insult või aju aneurüsm või Alzheimeri tõbi. Samuti on oletatud, et soolehaigused võivad eelneda Parkinsoni tõve tekkele.

See on vaatlusuuring ja seega keskendub see seostele, aga ei tee kindlaks põhjuseid. Teadlased rõhutavad ka mitmeid nende leidude piiranguid, sealhulgas asjaolu, et seireperiood oli suhteliselt lühike ja elektroonilistes tervisekaartides kogutud diagnostiline teave võis olla puudulik.