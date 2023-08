HEA ELU TEEJUHT ⟩ Kõik on peas kinni

Juba pärast esimesi negatiivsete tulemustega analüüse saadeti sind psühhiaatri juurde, oletusega, et valu põhjused on psühhosomaatilised, st need ei ole haiguskolde tekitatud, vaid su enda ettekujutuste vili. Sestpeale oled lauseid «see on sul närvidest» ja «kõik on lihtsalt peas kinni» tüütuseni kuulda saanud, aga need ei aita sul valust lahti saada. Kuidas saab ette kujutatud valuaisting nii reaalselt valus olla?