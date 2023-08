ÜLLATAV ⟩ Vaata, mis tõbesid saab ennustada suuloputusveest

Uus uuring on leidnud, et valgete vereliblede mõõtmine läbi kiire ja lihtsa 30-sekundilise suuloputuse on tõhus viis südamehaiguste varajaseks avastamiseks, eriti noorte inimeste puhul. Need leiud võiksid olla meetmeks, mida arstid ja hambaarstid võiksid teostada aastase kontrolli osana.