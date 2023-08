See armastatud vili röövib smuutilt tervislikkuse

Flavanoolid on rühm bioaktiivseid ühendeid, mis on kasulikud südamele ja ajutervisele ning mida leidub näiteks õuntes, pirnides, mustikates, murakates, viinamarjades ja kakaos – tavalised smuuti koostisosad.

Viilutatud õun või kooritud banaan muutuvad kiiresti pruuniks. See juhtub polüfenooloksüdaasi ehk PPO tõttu, mis on neis toiduainetes looduslikult esinev ensüüm. Pruunistumine toimub siis, kui seda ensüümi sisaldav toit puutub kokku õhuga, näiteks kui see viilutatakse või saab muljutud. Teadlased soovisid teada, kas erineval määral PPOd sisaldavate puuviljade lisamine värskelt valmistatud smuutidesse mõjutab kehale saadaolevate flavanoolide hulka.

Banaanid versus marjad

Uurijad lasid osalejatel juua banaanist valmistatud smuutit, millel on loomulikult kõrge PPO aktiivsus, ja smuutit, mis on valmistatud marjasegudest, millel on loomulikult madal PPO aktiivsus. Osalejad võtsid ka flavanoolikapsli. Mõõtmaks organismis esinevate flavanoolide taset pärast smuuti joomist ja kapsli allaneelamist, analüüsiti vere- ja uriiniproove. Uurijad tuvastasid, et banaanismuutit joonute organismis oli flavanoolide tase kontrollrühmaga võrreldes 84 protsenti madalam.