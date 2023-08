Aegunud vanakooli esmaabivõtted teevad mürgistuste korral rohkem kahju kui kasu

Sageli võetakse mürgistuse leevendamiseks aktiivsütt, ent seejuures tuleb meeles pidada, et aktiivsüsi on ravim nagu iga teinegi, mille võtmiseks on kindel põhjus ja annus. Aktiivsüsi on oluline esmaabivahend ravimitest ja loodusmürkidest (nt seened, taimed, marjad) tingitud õnnetuste korral, ent seda ei saa kasutada nt alkoholi, petrooleumitoodete, söövitavate hapete ja aluste ning metallide puhul, sest aktiivsüsi ei seo neid. «Koduses ravimikapis võiks varuks olla 50 g aktiivsütt, mis on täiskasvanule vajalik annus; lapsele antav kogus oleneb tema kehakaalust. Kuna aktiivsöe kasutamiseks on mitmeid vastunäidustusi, tuleb alati enne mürgistusinfoliinilt 16662 üle küsida, kas allaneelatud aine on üldse ohtlik ja vajab sekkumist ning kas aktiivsüsi ikka seob seda ainet,» juhendas Oder.