Hariduse omandamine on tänapäeval osutunud tõsiste vaimse tervise probleemide allikaks

Haridusel ja vaimsel tervisel on kahtlemata omavaheline seos, kus kõrgem haridustase on üldiselt seotud parema vaimse heaoluga. Siiski on see seos mõjutatud sotsiaalmajanduslikust staatusest, vanusest, soost ja muudest teguritest. Vaimse tervise erinevuste tõhusaks käsitlemiseks on oluline arvestada inimeste erinevaid vajadusi ning arendada terviklikke sekkumisi, mis ületavad haridusreforme. Mõistes neid keerukusi, saavad poliitikakujundajad töötada selle nimel, et luua vaimse tervise jaoks kaasavam ja toetavam keskkond.