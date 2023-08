«Septembris ei joo» kutsub taas alkoholitarvitamises pausi pidama

On hea meel tõdeda, et arvestatav osa Eesti inimestest, kes alkoholi tarvitavad, on oma tarvitamisele seadnud piire, sealhulgas pidanud ka pikemaid pause. 2022. aasta lõpus läbi viidud uuringu «Elanike hoiakud ja arvamused alkoholitarvitamisest» (EHAAT) andmete põhjal on 31 protsenti vastajatest viimase 12 kuu jooksul seadnud alkoholi tarvitamisel enda jaoks sageduse ja/või koguste piiranguid ning 22 protsenti on pidanud teadlikult alkoholitarvitamises pikema pausi.

Alkoholitarvitamise vähendamise või alkoholist loobumise põhjustena on antud uuringus toodud välja, et 54 protsenti küsitletutest on näinud negatiivseid näiteid alkoholi tagajärgede kohta, 52 protsenti on märkinud, et alkoholi tarvitamine mõjutab tegevusi negatiivselt, 45 protsenti on seisukohal, et alkohol ei ole osa elustiilist ning 44 protsenti leiab, et alkoholi tarvitamine on raha raiskamine.