Liikumisaasta kutsub tasuta välipinksi õpitubadesse

«2021. aastal Eestis läbi viidud liikumisaktiivsuse uuringu tulemusel selgus, et umbes veerandil Eesti inimestest pole kunagi olnud hobi, mis seostuks liikumise või spordiga, pisut rohkem on neid, kel on olnud sportlik hobi, kuid täna nad liikumis- või spordiharrastusega enam ei tegele. Seejuures kaks kolmandikku eestimaalastest sooviksid tegeleda liikumisharrastustega rohkem, kui seda praegu teevad. Koostöös Eesti Lauatenniseliiduga pakume kõigile võimalust avastada enda jaoks välipinksi kui kõigile jõukohast ja samas põnevat liikumisharrastust,» ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg. «Ootame õpitubadesse väga ka noori – välipinksi laudu on ka koolide juures ning vahetult enne kooliaasta algust annab see hea võimaluse noortel omandada algteadmised mängust, millega sisustada vahetunde ning olla tegevuses peale koolitunde,» lisas Tomberg.

Eesti Lauatenniseliidu juhatuse esimehe Priit Lehtlaane sõnul on lauatennis olnud aastakümneid kümne enim harrastatud spordiala seas maailmas. «Rahvusvaheline Lauatenniseliit on oma 227 liikmega maailma suurima riikide esindatusega spordialaliit üldse,» märkis Lehtlaan. «Eestis mängib erinevate liigade tasemel ligi 1000 mängijat, asjaarmastajaid on hinnanguliselt vähemalt 10 000. Tõenäoliselt ei ole aga ka Eestis just palju inimesi, kes üldse kunagi kasvõi korra poleks lauatennisega kokku puutunud. See on üks lihtsamaid ja samas efektiivsemaid võimalusi enda keha ja vaimu värskendamiseks ning eriti just liikumisaastal on meie spordialale suurema tähelepanu juhtimine kasulik kõigile,» lisas ta.