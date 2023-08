ETTEVAATUST ⟩ Paberist joogikõrred on lausmürgised!

Ökoloogilisest paberist koosnevas kõrres leidub Euroopa uuringute kohaselt 90 protsenti niinimetatud igaveseid kemikaale ja ühendeid, mis ei lagune või lagunevad vaevu ning võivad meie kehasse koguneda, põhjustades sellega tõsiseid terviseprobleeme.

«Igavesed kemikaalid» on mitteametlikuks nimetuseks, mis sisaldab endast rohkem kui 12 000 kemikaali, mida tuntakse ametlikult polü- ja perfluoroalküülühenditena (PFAS), mis ei peaaegu üldse ei lagune nii keskkonnas ega ka meie kehas. Seetõttu saavad need kemikaalid ka meie kehas neid kõrsi kasutades niiöelda igaveseks osaks.

Inimesed puutuvad peamiselt PFAS-iga kokku toidu ja joogivee kaudu. Lisaks võivad seda sisaldada ka paljud toidupakendid ja plastkotid, mis võivad toiduga kokku puutudes seguneda. 2021. aasta Ameerika Ühendriikide uuringu kohaselt leiti taimsete jookide seas kõrtes esinevat PFAS-i sisaldust. Seetõttu on Belgia Antwerpeni ülikooli teadlased analüüsinud erinevatest materjalidest valmistatud kõrsi, et näha, kas sama kehtib ka Euroopas.

Teadlased on testinud 39 erinevat kõrt - paberist, klaasist, bambusest, roostevabast terasest ja plastikust. Analüüsitud on neid 29 erineva PFAS-i ühendi suhtes.

Enamik testitud kõrtest sisaldab PFAS-i ühendit, kokku leiti uuringu seast 18 sellist kõrt. Kõige tõenäolisemalt sisaldavad PFAS-i ühendit paberist kõrred, mida on leitud 90 protsenti testitud kõrrebrändidest. Kõige sagedamini on uuringu käigus tuvastatud perfluorooktaanhapet, mis on seotud kõrge kolesterooli, nõrgenenud immuunvastuse, kilpnäärmehaiguse ja suurenenud neeru- ja munandivähiga. Alates 2020. aastast on seda keemilist ühendit keelatud kogu maailmas kasutada. Lisaks on suurema tähelapnu alla sattunud ka trifluoroäädikhape (TFA) ja trifluorometaansulfoonhape (TFMS), mis mõlemad on vees lahustuvad ja võivad kõrtest jookidesse lekkida.

Uuringu tulemused näitavad, et bambusest kõrred on veidi paremas olukorras kui paberist kõrred, kuna PFAS-i leiti ainult 80 protsenti brändidest. PFAS-i on veel leitud plastikust kõrte seast ja 40 protsenti klaasi omadest. Ainult, kus sellist keemilist ühendit ei ole tuvastatud, on roostevabad terasest kõrred.

«Meie jaoks on uskumatu see, et taimepõhistest materjalidest kõrsi, näiteks paberist ja bambusest, reklaamitakse sageli keskkonnasõbralikumate ja jätkusuutlikumate alternatiividena plastikust kõrtele, kuid nende keemiliste ühendite sisaldus näitab, et see pole tingimata tõsi,» kommenteerib uuringu vastutav autor Thimo Groffen.