Ämmaemanda koduvisiit toetab ema ja lapse heaolu

Projekti käigus töötati välja tegevusmudel, mis hindab ja leevendab lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavaid riske ämmaemanda sünnitusjärgsete koduvisiitide kaudu. Koduvisiidi tegevusmudelit piloteeriti aastase perioodi vältel seitsmes maakonnas. Ämmaemandad tegid koduvisiidi 327 perele ja leidsid, et igal kolmandal perel oli rohkem muresid ja küsimusi kui ühe visiidiga õnnestus lahendada. Iga kolmas pere sai korduva kodukülastuse.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul toetab ämmaemanda koduvisiit ema ja lapse suhte kujunemist algusfaasis ning on abiks sünnitusjärgse depressiooni võimaliku välja kujunemise vähendamisel. «Ämmaemandate poolt teostatud koduvisiidid avavad peredele ukse individuaalsele nõustamisele ja tugevdavad seeläbi perede toimetulekut ning pere üldist heaolu uue eluperioodi esimestel ehk ka ebakindlatel hetkedel,» lisas Riisalo.

Minister lisas, et süsteemne ennetustegevus, ja perede toetamine on üks paremaid viise ennetada hilisemaid tervishoiu-, lastekaitse, hoolekande-, hariduse- ja tööhõiveprobleeme.

Projektijuht Tiina Tõemetsa sõnul väärib iga pere ämmaemanda sünnitusjärgset koduvisiiti, sest lapse sünd toob kaasa suure elumuutuse ning palju tervise ja heaoluga seotud küsimusi, millele ämmaemand saab koduses keskkonnas anda just selle pere vajadustest ja võimalustest lähtuvad vastused. «Ämmaemand on spetsialist, kelle pädevuses on märgata ja pakkuda lahendusi nii ema kui lapse tervise ja heaoluga seonduvalt ning kelle kutsealast potentsiaali võiks kasutada sihitatult ka pärast lapse sündi,» lisas Tõemets.