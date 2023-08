Terapeut annab nõu: kuidas valmistuda erivajadustega lapse esimeseks koolipäevaks

«Kui laps läheb esimesse klassi, siis esimesena tuleks enne kooliaasta algust läbi käia tema teekond kodust kooli ja koolis sees,» ütleb Lõune. Ta lisab, et läbitava vahemaa pikkus, trepid, kaldteed ja näiteks ka söökla teeninduslett on lapse heaolu silmas pidades olulised aspektid, mida tuleks arvesse võtta. «Paljud koolid ja lasteaiad on juba ratastooli-sõbralikud ning liikumisraskustega lapse jaoks kergesti läbitavad, kuid alati on hea lapse teekond ka praktikas läbi teha — ainult nii saab teada, mis lapsele tegelikult kõige enam raskust valmistab ja kuidas seda raskust saaks leevendada.»

Seepärast soovitab terapeut vanematel oma lapse vajadused läbi mõelda ja miks mitte ka kooliga nõu pidada. «Lapse ja tema vanematega kohtudes uurin neilt näiteks, et kas abivahendit kasutatakse õues või sees — kas seda on vaja igapäevaselt transportida ja kuidas see transport toimub. Vanemad ei oska alati neile küsimustele kohe vastata, kuna nad pole sellele nii detailselt mõelnud.» Lõune hinnangul on ka koolide abipersonal ja tugispetsialistid reeglina valmis koos lapsevanematega kaasa mõtlema ja arutama — seda enam, et koolipäeval aitab õpetaja või tugiisik. «See on oluline, et õppeasutuse personal, kes kasutab koos lapsega abivahendit, oleks teadlik, kuidas seda teha.»