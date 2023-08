Aastaks 2050 põeb seda haigust rohkem kui üks miljard inimest

Osteoartriit on degeneratiivne liigesehaigus, mis on põhjustatud luude otsasid pehmendava kõhre kulumisest. Seisund areneb tavaliselt vananedes ja mõjutab käte, põlvede, puusade ja selgroo liigeseid.

Viimane uuring, mis avaldati ajakirjas The Lancet Rheumatology, näitab, et 15 protsenti 30-aastastest ja vanematest inimestest põeb praegu osteoartriiti.

Tervise mõõtmise ja hindamise instituudi (IHME) teadlased analüüsisid enam kui 200 riigi 30 aasta andmeid osteoartriidi kohta. Nad leidsid, et 1990. aastal oli osteoartriit 256 miljonil inimesel ja see arv kasvas 2020. aastaks 132 protsenti ehk 595 miljonini. Uuringu järgi jõuab see arv 2050. aastaks miljardi piirini.