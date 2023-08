Aina rohkem noori naisi langeb raske ja agressiivse vähivormi küüsi

Rinnavähk on Eesti naiste seas esinemissageduselt esikohal ja 10-20 protsenti kõigist esmajuhtudest on haiguse raske ja agressiivne vorm — kolmiknegatiivne rinnavähk. Viimane moodustab rinnavähi surmadest 30-40 protsenti. Kõrge riskiga varajasel rinnavähil on retsidiivi määr ajalooliselt olnud kuni 40 protsenti, mis on kõrgeim rinnavähi alatüüpidest. Retsidiividest enamik on metastaatilised, mille prognoos kahjuks ei ole hea.

Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog-ülemarst ja Eesti Vähiliidu president dr Vahur Valvere sõnul tuleb sõeluuringute piire muuta, sest kolmiknegatiivne rinnavähk on noorte naiste haigus, mis avaldub 20-30 eluaastatel. Dr Valvere tõdes, et tulevikuprognoos kolmiknegatiivse rinnavähiga patsientidel ilma hea ravita pole lootustandev. Seetõttu on antud vähivormist rääkimine ääretult oluline.

«Kolmiknegatiivne rinnavähk on oma käitumiselt kõige agressiivsem ja meil puuduvad n-ö relvad, millega seda haigust rünnata,» selgitas Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog dr Kadri Putnik. Tema sõnul on aastatega muutunud paremaks nii patsientide teadlikkus, patsientide käsitlus kui ka elumus. Rinnavähki diagnoositakse sagedamini, sest aina rohkem naisi osaleb sõeluuringutel või võtab ise kahtluse korral ühendust. Dr Putnik paneb naistele südamele, kui oluline on enda rindade kontrollimine, sest varajane avastamine on parim ravi. Samuti kutsub dr Putnik naisi üles sõeluuringus osalema. «Sõeluuringutele kutsumine on muutunud aastatega paremaks, kuid probleem on selles, et kolmiknegatiivsesse rinnavähki haigestuvad just nooremad naised. Samuti oleme kaugel ideaalist, et kõik naised jõuaks sõeluuringule.»