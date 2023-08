«Miks mina, elu aeg sportlik ja terve inimene, pidin rinnavähki haigestuma?»

Kui füüsiline tervis on tohutu pinge all ja sõna otseses mõttes elu eest võitlemas, siis on vaid aja küsimus, millal tekivad mõrad vaimses tervises. «Raske on leppida sellega, et oled ise abivajaja ja nii haavatavas seisus,» märkis Kõiv, kes enda sõnul on terve elu olnud väga iseseisev inimene. Naine tunneb tänulikkust ja rõõmu, et tema kõrvale määrati psühholoog, kellest oli väga palju abi ning kellega koostöö jätkub tänase päevani. «Otsustasin kohe alguses, et pean võtma vastu kõik abi, mida pakutakse. Poole ravi peal tekkis esimene suurem tagasilöök ja ma ei suutnud meeleolukõikumisi taluda. Mulle kirjutati antidepressandid, neist oli väga palju abi,» kinnitas naine. Psühholoogiline abi on raske seisundi puhul väga oluline.