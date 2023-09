RAAMATUSOOVITUS ⟩ Sõltuvus, mille küüsis on tänapäeval iga inimene

Me kõik põgeneme valu eest. Mõni meist sööb tablette. Mõni tegeleb sohval vedelemise ja ohjeldamatult Netflixi vaatamisega. Mõni loeb armastusromaane. Me teeme peaaegu kõik, et mõtteid iseendalt eemale viia. Ja ometi näib nii, et püüd end valust isoleerida on meie valu hullemaks muutnud.