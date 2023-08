KAS TEADSID? ⟩ Mehed ja naised kogevad südame seiskumist erinevalt

Südame seiskumine, eriti, kus inimesel tekib selles olukorras hingamis- ja teadvusekaotus, on eluohtlik seisund , kus ainult kümme protsenti inimestest jääb väljaspool haigla keskkonda ellu. Südame ootamatu seiskumise vältimiseks on mitu ennetusviisi ja hoiatusmärki, mida analüüsisid Cedars-Siinai meditsiinikeskuse teadlased. Tuleb välja, et paljud hoiatusmärgid ilmnevad 24 tundi enne sündmust, mida on väga hästi võimalik ennetada.

Uurijad on kogunud andmeid, et tõestada südame seiskumise erinevust meeste ja naiste vahel. Teadlased on läbi viinud kaks uuringut teemal «Äkksurma ennustamine mitmerahvuselistes kogukondades» ja «Ootamatu äkksurma uuring», kus mõlemas osalesid 18-85-aastased inimesed, kellel on süda ootamatult seiskunud, mille tunnistajaks on olnud kõrvaltvaataja ning millele on kiirabi reageerinud. Uurijad hindasid uuringu käigus osalejate sümptomite esinemist enne ootamatut südame seiskumist ning edaspidi võrrelnud neid tulemusi kiirabi kontrollgrupiga, kellel ei ole südame seiskumist juhtunud, kuid on esinenud südame seiskumise sümptomeid.