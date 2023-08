Tahad kaalu langetada? Teadlastel on nupukas lahendus

Kaasahaarav videovaatamine hõlmab uuenduslike tehnoloogiate, näiteks virtuaalreaalsuse või liitreaalsuse peakomplektide, 360-kraadiste videote ja liikumise jälgimise kasutamist, et muuta video kaasavaks, võimaldades tunda end pigem aktiivse osalejana kui passiivse vaatlejana.

Varasemad uuringud on leidnud seoseid kaasahaarava video ühekordse vaatamise ja söögiisu vähenemise vahel, kuid varem ei olnud uuritud korduva kokkupuute mõju.

Selgus, et inimesed, kes vaatasid kaasahaaravat kommisöömise videot 30 korda, tarbisid seejärel keskmiselt kolmandiku võrra vähem komme (32–38 protsenti) ehk umbes kolm tükki vähem. Kommihimu võrreldi nende inimeste omaga, kes vaatasid videot, kus pesumasinasse torgati 30 korda üks münt.

Teadlased põhjendavad nähtust sellega, et videote korduv vaatamine paneb osalejaid kujutlema, et nad neelavad ja maitsevad kommi, ja see loob kujutelma, justkui oleksid nad juba kommi tarbinud, vähendades soovi neid päriselt süüa.