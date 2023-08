VAATA JA UURI ⟩ Sinu vananemise eest otsustab kalkulaator

Uurijad on välja töötanud uue riskikalkulaatori, mis tuvastab keskealisi inimesi, kellel on järgmise 14 aasta jooksul suurem tõenäosus dementsuse tekkimiseks. Lisaks sellele põhineb see 11 peamisel riskifaktoril, millest paljusid saab ennetada.

Vananeva elanikkonnaga on prognoositud, et dementsuse juhtumite arv aastaks 2050 kolmekordistub, muutes selle ennetamise ülioluliseks. On teada, et mitmed muudetavad riskifaktorid võivad dementsust vähendada või ennetada, seega aitab kalkulaator nende tegurite varakult avastamise tuvastamaks riskigruppi kuuluvaid inimesi.

Oxfordi ülikooli teadlaste juhitud uuringus on välja töötatud uudne test, mis suudab ennustada dementsuse riski kõiki vorme 14 aasta jooksul, lähtudes 11 ennustatavast faktorist, millest enamus on seotud elustiiliga.

Seni kasutatavad dementsuse riski hindamise testid erinevad selle hindamiseks kasutatavate tegurite poolest. Kuna need riskiskoorid on sageli välja töötatud ühes kindlas populatsioonis, näiteks Ameerika Ühendriiges, ei pruugi need teistes populatsioonides toimida. Lisaks võivad dementsusega seotud riskifaktorid elu jooksul varieeruda, mistõttu eakatele inimestele mõeldud mudelid ei pruugi sobida keskealiste inimeste jaoks. Teadlased on need piirangud võtnud luubi alla, kaasates uuringusse kaks 50-73-aastaste inimeste gruppi — 220 762 osalejat Ühendkuningriigi biopanga uuringu osalejat ja 2934 Whitehall II uuringu osalejat.