Salakavalalt leviv aine kujutab ohtu mitmele elundile

Plastid – eelkõige mikroplast – on planeedi kõige levinumate saasteainete hulgas. Need leiavad tee õhku, veesüsteemidesse ja toiduahelatesse kogu maailmas. Kuigi mikroplasti levimus keskkonnas on hästi teada, nagu ka nende negatiivne mõju meres elavatele olenditele, on vähestes uuringutes uuritud võimalikke tervisemõjusid imetajatele. See ajendas Rhode Islandi ülikooli uut uuringut.