LÄBIMURRE ⟩ Vähirakud muudeti terveteks rakkudeks

Teadlastel on olnud kuus aastat missiooniks muuta sarkoomirakud toimivateks koerakkudeks. Sarkoomid on vähid, mis moodustuvad sidekudedes, näiteks lihastes. Sageli kohaldatakse kirurgilist, kiiritus- ja keemiaravi – protseduure, mis on lastele eriti rasked. Kui arstid suudaksid muuta vähirakud terveteks rakkudeks, pakuks see täiesti uut ravivõimalust – sellist, mis säästaks patsiente ja nende perekondi paljudest kannatustest.