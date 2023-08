Eriti ohtliku kolesterooli põrmustamiseks on uus tõhus vahend

Uuringud on näidanud, et kõrge lipoproteiini(a) või Lp(a) tase suurendab infarkti või insuldi tõenäosust, eriti perekondliku hüperkolesteroleemia puhul. See on pärilik haigus, mida iseloomustab kõrge kolesteroolitase. Lp(a) on madala tihedusega kolesterooli (LDL) üks tüüp. See on eriti kleepuv, suurendades arterites ummistuste ja verehüüvete tekkeriski.