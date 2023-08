VAADE MEDITSIINI AJALUKKU ⟩ Kas kaasaegne meditsiin oleks võinud Abraham Lincolni päästa?

Kuul tungis presidendi pähe vasaku kõrva alt, läbis aju ja jäi parema silma taha. Ta kaotas kohe teadvuse ja elas umbes kaheksa tundi. Tema arstid ütlesid õigesti, et teda ei ole võimalik päästa, arvestades tolle aja meditsiini ja kirurgia seisu 1865. aastal. Siis puudusid võimalused intensiivraviks, veenisiseste tilgutite, abiventilatsiooni ja steroididega ajuturse vähendamiseks.

Tõenäoliselt säästis kuuli trajektoor Lincolni otsmikusagarat ja elutähtsaid ajutüve piirkondi. Mees oleks saanud kahjustusi väikeajus (ajupiirkonnas, mis kontrollib liikumist) ja me ei saa kunagi teada, millised muud ajustruktuurid võisid samuti kahjustatud olla.

See, kas tema elukvaliteeti oleks võinud osaliselt taastada, on eraldi küsimus, millele me lihtsalt ei saa vastata, kirjutab History Extra.