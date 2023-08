UIMASTIKRIIS ⟩ Nende tapvate sõltuvuste vastu on vaktsiinid valmis

Samuti peavad teadlased vaktsiinide testimisel oluliseks loomamudeleid. Näiteks on Montana ülikoolis testitud hiiri ning Montana ülikoolis rotte ja sigu. Vaktsiini suurenenud efektiivsust on eriti märgatud loomsete katsete juures, kui see on kombineeritud TLR7/8 adjuvandiga.

Doktor Evans tunnistas, et vaktsiinide väljatöötamine on siiani olnud keeruline protsess mitmete etappide tõttu ning ta ootab, et inimkatsete alustamine heroiini vaktsiiniga toimub enne fentanüüli vaktsiini omi hoolimata sellest, et fentanüüli uurimistööd on avaldatud esimesena. Meeskond plaanib uuringu saata Uue Ravimiametile hiljemalt selle aasta lõpuks.

Esimese faasi inimakatsetes on plaanis hinnata vaktsiinide ohutust ja efektiivsust varases kliinilises arenduses. Siiski võib osalejate värbamine, eriti fentanüüli või heroiini kasutatavate isikute puhul, võtta aega kuus kuud või kauemgi. Drug Abuse andmetel on heroiini ja opioidide kasutajate tagasilangemise määr umbes 90 protsenti. Doktor Evans usub, et need vaktsiinid võiksid potentsiaalselt päästa elusid ning pakkuda vajalikku abi ravimeid otsivatele inimestele.

Esimese faasi katsete peamine eesmärk on ohutuse tagamine. Toimub järk-järguline doosi suurendamine, alustades madalaimast doosist. Kui esimese doosirühma andmed on läbi vaadatud ja heaks kiidetud andmete ohutuse jälgimise nõukogu poolt, võib testimine jätkuda järgmise doositasemega. See protsess võtab aega ning nõuab hoolikat hindamist, kuniks leitakse doositasemed, mis oleks ohutud ja efektiivsed samaaegselt.