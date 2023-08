Kuidas sügishooaja suuremaks koormuseks paremini valmistuda?

Sügishooaja alguses on hea võimalus tervislikuma toitumise juurde naasta. Jäta selja taha rämpstoidud ja keskendu värskele, toitaineterikkale toidule. Kui oled suvel natuke liialdanud, siis nüüd on õige aeg tasakaalustada oma menüüd.

Kui suve jooksul on olnud võimalus töötada ja kulgeda paindlikumas rütmis, siis septembri tulekul on kasulik tervislikke rutiine meelde tuletada. Ära unusta, et suurte tulemuste saavutamiseks tuleb alustada just väikeste harjumuste muutmisest.